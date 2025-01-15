Величкин: «Малкин более умный и тонкий хоккеист, чем Овечкин»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сравнил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

«Малкин более тонкий, умный, рукастый хоккеист. У него катание лучше. Саша мощный, пробивной, как танк. Он не видит вокруг себя препятствий ни в лице защитников, ни нападающих. Таран не для Малкина. Где Саша протаранит, Женя обманет в игровом плане. Два-три толчка ногами — и Женя обошел всех. И главное, у него фантастические руки», — цитирует Величикна Legalbet.

В этом сезоне на счету 38-летнего Малкина 42 матча, в которых он набрал 33 (8+25) очка.

У Овечкина 28 игр, 20 голов и 12 результативных передач. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 21 шайбу.