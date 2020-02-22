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«Величайший снайпер всех времен». Первая реакция «Вашингтона» на 700-й гол Овечкина в НХЛ

23:13
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» опубликовал подборку юбилейных голов капитана команды Александра Овечкина в НХЛ. Российский форвард в сегодняшней игре с «Нью-Джерси» забросил 700-ю шайбу в лиге.

«Величайший снайпер всех времен», — подписал «Вашингтон» ролик.

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