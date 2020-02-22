«Величайший снайпер всех времен». Первая реакция «Вашингтона» на 700-й гол Овечкина в НХЛ
23:13
«Вашингтон» опубликовал подборку юбилейных голов капитана команды Александра Овечкина в НХЛ. Российский форвард в сегодняшней игре с «Нью-Джерси» забросил 700-ю шайбу в лиге.
«Величайший снайпер всех времен», — подписал «Вашингтон» ролик.
The Gr8est Goal Scorer of All Time. #700vi #ALLCAPS pic.twitter.com/JZSjEITYlo— Washington Capitals (@Capitals) February 22, 2020
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