«Величайший снайпер всех времен». Первая реакция «Вашингтона» на 700-й гол Овечкина в НХЛ

«Вашингтон» опубликовал подборку юбилейных голов капитана команды Александра Овечкина в НХЛ. Российский форвард в сегодняшней игре с «Нью-Джерси» забросил 700-ю шайбу в лиге.

«Величайший снайпер всех времен», — подписал «Вашингтон» ролик.