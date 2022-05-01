«Вегас» заключил контракт с Бренданом Бриссоном

«Вегас» заключил трехлетний контракт с нападающим Бренданом Бриссоном, сообщает официальный сайт «золотых рыцарей».

20-летний американец был выбран «Вегасом» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 29-м номером.

В текущем сезоне Бриссон выступал в NCAA за университет Мичигана, где в 38 матчах набрал 42 очка (21+21).

Помимо этого, форвард играл за сборную США на Олимпийских играх в Пекине и забросил две шайбы в четырех матчах.

В этом сезоне Бриссон дебютировал в АХЛ за «Хендерсон» и набрал восемь очков (3+5) в шести матчах.