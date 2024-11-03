«Вегас» — «Юта»: видеообзор матча

«Вегас» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Вегас» с 17 очками в 12 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции. «Юта» с 13 очками в 12 играх идет на восьмой строчке.