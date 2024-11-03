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Сегодня, 08:28

«Вегас» — «Юта»: видеообзор матча

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Вегас» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Вегас» с 17 очками в 12 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции. «Юта» с 13 очками в 12 играх идет на восьмой строчке.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Юта
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5 Коламбус 11 5 6 11
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7 Айлендерс 11 4 7 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
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3 Торонто 12 6 6 13
4 Оттава 11 6 5 12
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6 Бостон 12 5 7 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Колорадо 12 5 7 10
7 Нэшвилл 11 4 7 9
8 Чикаго 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
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3 Ванкувер 10 5 5 13
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7 Анахайм 10 4 6 10
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