«Вегас» — «Юта»: видеообзор матча

«Юта» на выезде разгромила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

«Юта» набрала 24 очка в 24 встречах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Вегас» идет 3-м с 33 очками в 25 матчах.