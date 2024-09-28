Голы Барбашева и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Юту»

«Вегас» переиграл «Юту» в предсезонном матче НХЛ — 5:2.

Российские нападающие «Голден Найтс» Иван Барбашев и Павел Дорофеев забили по голу. Также шайбы забросили Алекс Пьетранжело, Джейк Айкел и Киган Колесар.

У «Юты» отличились Райан Макгрегор и Майкл Каркон.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.