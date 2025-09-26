«Вегас» в овертайме обыграл «Юту», Барбашев сделал голевую передачу

«Вегас» выиграл у «Юты» в предсезонном матче НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился голевой передачей. Он набрал первое очко в этой предсезонке.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Вегас» сыграет против «Лос-Анджелеса» (9 октября), а «Юта» встретится с «Колорадо» (10 октября).

НХЛ

Предсезонный матч

«Вегас» — «Юта» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)