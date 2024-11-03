«Вегас» в овертайме победил «Юту», Дорофеев забросил одну шайбу

«Вегас» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился одним голом. Теперь у него 10 (7+3) очков в этом сезоне.

«Вегас» с 17 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Юта» располагается на 8-й строчке — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Юта» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кули — 2 (Бьюгстад, Макбэйн), 11:52 — 0:1. Коул — 1 (Кули, Келлер), 32:00 — 0:2. Дорофеев — 7 (Гертл, Хауден), 35:06 — 1:2. Хэнифин — 1 (Руа, Колесар), 39:59 — 2:2. Карлссон — 2 (Хэнифин), 45:37 — 3:2. Керфут — 2 (Бьюгстад, Ламуро), 53:10 — 3:3. Хауден — 6 (Хэнифин, Стоун), 62:15 — 4:3.

Вратари: Хилл — Ингрэм.

Штраф: 5 — 7.

Броски: 35 (9+15+9+2) — 19 (3+7+8+1).

Наши: Барбашев (18.31/0/-1), Дорофеев (16.13/3/-1) — Сергачев (23.06/0/-2).

3 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena.