«Юта» разгромила «Вегас», Сергачев отдал голевую передачу

«Юта» в гостях переиграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ с разгромным счетом 6:0.

В составе победителей дублем отметился Ник Шмальц, еще по шайбе забросили Клейтон Келлер, Александр Керфут, Логан Кули и Майкл Карконе. Защитник команды Михаил Сергачев отдал результативную передачу.

За 24 матча 26-летний россиянин набрал 16 (6+10) очков.

«Юта» набрала 24 очка в 24 встречах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Вегас» идет 3-м с 33 очками в 25 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Юта» — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)

Голы: Келлер — 7 (Хэйтон), 5:33 — 0:1. Керфут — 5 (мен.), 9:26 — 0:2. Шмальц — 1 (Келлер, Хэйтон), 10:35 — 0:3. Кули — 6 (Мяяття, Сергачев), 18:44 — 0:4. Карконе — 1 (Керфут, Кессельринг), 21:02 — 0:5. Шмальц — 2 (бол., Кули, Гюнтер), 25:28 — 0:6.

Вратари: Самсонов — Стаубер.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 29 (10+14+5) — 28 (12+11+5).

Наши: Барбашев (16.08/3/-2), Дорофеев (17.18/3/-2) — Сергачев (21.44/2/+2).

1 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17666 зрителей.