«Вегас» выставил нападающего Хакарайнена на драфт отказов с целью расторжения контракта
19:22
«Вегас» выставил нападающего Микаэля Хакарайнена на драфт отказов. В ближайшее время с 23-летним финном будет расторгнут контракт, сообщает CapFriendly.
Форварда был задрафтован «Чикаго» на драте-2018 под общим 139-м номером.
В «Вегасе» он оказался как часть сделки, в результате которой «Чикаго» получил права на голкипера Марка-Андре Флери.
Хакарайнен пока не дебютировал в НХЛ. У него оставался еще год по контракту новичка.
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