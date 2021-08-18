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«Вегас» выставил нападающего Хакарайнена на драфт отказов с целью расторжения контракта

19:22
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«Вегас» выставил нападающего Микаэля Хакарайнена на драфт отказов. В ближайшее время с 23-летним финном будет расторгнут контракт, сообщает CapFriendly.

Форварда был задрафтован «Чикаго» на драте-2018 под общим 139-м номером.

В «Вегасе» он оказался как часть сделки, в результате которой «Чикаго» получил права на голкипера Марка-Андре Флери.

Хакарайнен пока не дебютировал в НХЛ. У него оставался еще год по контракту новичка.

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Иван Шитик все материалы автора

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