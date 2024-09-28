«Вегас» выставил на драфт отказов российского нападающего Денисенко

«Вегас» выставил на драфт отказов российского нападающего Григория Денисенко, сообщается на официальном сайте «Голден Найтс».

Вместе с 24-летним хоккеистом на драфт отказов были выставлены еще четыре игрока.

В прошлом сезоне Денисенко принял участие в шести встречах «Вегаса», в которых ему не удалось набрать очков. Внушительную часть минувшей кампании россиянин провел в АХЛ, где забросил 20 шайб и отдал 36 результативных передач в 65 матчах за «Хендерсон Силвер Найтс».