"Вегас" вышел вперед в серии с "Сан-Хосе", Стоун сделал хет-трик

"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" (6:3) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Вегаса".

У победителей хет-трик сделал Марк Стоун. Также отличились Макс Пачоретти и Пол Штястны, сделавший дубль. У гостей отличились Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Тимо Майер.

НХЛ

Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Голы: Стоун - 4 (Шмидт, Энгелланд), 0:16 - 1:0. Пачоретти - 2 (бол., Теодор, Штястны), 12:16 - 2:0. Лабанк - 1 (Торнтон, Серенсен), 15:26 - 2:1. Штястны - 1 (Пачоретти, Стоун), 20:21 - 3:1. Штястны - 2 (бол., Стоун, Теодор), 36:04 - 4:1. Стоун - 5 (Маршессо, Штястны), 40:36 - 5:1. Кутюр - 2 (бол., Э. Карлссон, Джонс), 44:57 - 5:2. Майер - 1 (Нюквист), 45:51 - 5:3. Стоун - 6 (Штястны, Теодор), 53:57 - 6:3.

Вратари: Флери - Джонс.

Штраф: 15 - 21.

Броски: 40 (20+10+10) - 28 (12+7+9).

15 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 2-1

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