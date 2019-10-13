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«Вегас» выиграл у «Калгари», Зыков отметился голевой передачей

07:39
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«Вегас» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Голы: Носек — 3 (Каррье, Стоун), 3:24 — 1:0. Андерссон — 1 (Баклунд, Ткачак), 24:02 — 1:1. Годро — 3 (Монахэн), 24:35 — 1:2. Стоун — 3 (Пачоретти), 26:44 — 2:2. Каррье — 2 (Карлссон, Меррилл), 29:54 — 3:2. Штястны — 1 (Пачоретти, Энгелланд), 37:26 — 4:2. Ривз — 1, 44:47 — 5:2. Гласс — 2 (Зыков, Хэйг), 57:12 — 6:2.

Вратари: Флери — Риттих.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (9+10+11) — 35 (9+17+9).

Наши: Зыков (11.11/1/+1) — -.

13 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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