«Вегас» впервые в этом розыгрыше плей-офф пропустил больше четырех шайб
04:54
«Вегас» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Колорадо».
К концу второго периода «рыцари» пропустили шесть шайб. Впервые в этом розыгрыше плей-офф «Вегас» пропустил больше четырех голов — в пятом матче первого раунда против «Миннесоты» команда уступила со счетом 2:4.
Отметим, ворота «Вегаса» впервые в этом плей-офф защищает голкипер Робин Ленер. В семи матчах первого раунда в воротах играл Марк-Андре Флери.
В регулярном чемпионате НХЛ Ленер провел 19 матчей, сделав один шатаут при коэффициенте надежности 91,3 процента.
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