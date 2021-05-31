«Вегас» впервые в этом розыгрыше плей-офф пропустил больше четырех шайб

«Вегас» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Колорадо».

К концу второго периода «рыцари» пропустили шесть шайб. Впервые в этом розыгрыше плей-офф «Вегас» пропустил больше четырех голов — в пятом матче первого раунда против «Миннесоты» команда уступила со счетом 2:4.

Отметим, ворота «Вегаса» впервые в этом плей-офф защищает голкипер Робин Ленер. В семи матчах первого раунда в воротах играл Марк-Андре Флери.

В регулярном чемпионате НХЛ Ленер провел 19 матчей, сделав один шатаут при коэффициенте надежности 91,3 процента.