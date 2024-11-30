«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Вегас» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Виннипег» потерпел два поражения подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции с 36 очками в 24 играх. «Вегас» идет на 3-й строчке — 33 очка в 24 матчах.