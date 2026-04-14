«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Встреча проходила в Лас-Вегасе.

У хозяев шайбы забросили Марк Стоун, Рейли Смит, Расмус Андерссон, Джек Айкел, Павел Дорофеев и Иван Барбашев, на счету которого также результативная передача.

У гостей отличились Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

«Голден Найтс» с 93 очками занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Джетс» с 82 очками — на 12-й строчке «Запада».

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