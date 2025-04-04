«Виннипег» выиграл у «Вегаса»
«Виннипег» на выезде переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
Голы забили Марк Шайфли, Адам Лаури, Колин Миллер и Коул Перфетти.
«Виннипег» набрал 108 очков в 76 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вегас» идет на 3-й строчке — 98 очков в 75 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Виннипег» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Шайфли — 37 (Иафалло, Шенн), 13:01 — 0:1. Лаури — 15 (Нидеррайтер, Стэнли), 18:15 — 0:2. Миллер — 4 (бол., Эпплтон, Нидеррайтер), 31:53 — 0:3. Перфетти — 18 (п.в., Коннор), 59:08 — 0:4.
Вратари: Хилл (Шмид, 40:00, 54:32 — 59:08) — Комри.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (5+7+15) — 22 (11+8+3).
Наши: Барбашев (19.43/0/0), Дорофеев (17.11/2/0) — Наместников (14.46/1/+1).
4 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18022 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|19
|14
|5
|30
|2
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|26
|3
|Рейнджерс
|18
|10
|8
|21
|4
|Вашингтон
|15
|9
|6
|18
|5
|Айлендерс
|16
|7
|9
|17
|6
|Коламбус
|15
|7
|8
|14
|7
|Питтсбург
|18
|6
|12
|14
|8
|Филадельфия
|19
|4
|15
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|13
|5
|27
|2
|Монреаль
|17
|11
|6
|25
|3
|Тампа-Бэй
|17
|11
|6
|24
|4
|Оттава
|18
|11
|7
|23
|5
|Флорида
|18
|9
|9
|20
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Детройт
|18
|7
|11
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|19
|12
|7
|28
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|3
|Колорадо
|18
|10
|8
|22
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|21
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Виннипег
|18
|7
|11
|17
|7
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|16
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|18
|12
|6
|27
|2
|Вегас
|19
|12
|7
|26
|3
|Анахайм
|18
|10
|8
|21
|4
|Сиэтл
|16
|9
|7
|19
|5
|Калгари
|18
|8
|10
|17
|6
|Сан-Хосе
|19
|7
|12
|15
|7
|Лос-Анджелес
|15
|5
|10
|12
|8
|Ванкувер
|19
|3
|16
|7
|9.11
|03:00
|Торонто – Нью-Джерси
|0 : 4
|9.11
|03:00
|Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 3
|9.11
|03:00
|Калгари – Филадельфия
|4 : 3 ОТ
|9.11
|04:00
|Анахайм – Питтсбург
|5 : 2