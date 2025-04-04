Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Вегаса»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Виннипег» на выезде переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Голы забили Марк Шайфли, Адам Лаури, Колин Миллер и Коул Перфетти.

«Виннипег» набрал 108 очков в 76 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вегас» идет на 3-й строчке — 98 очков в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Шайфли — 37 (Иафалло, Шенн), 13:01 — 0:1. Лаури — 15 (Нидеррайтер, Стэнли), 18:15 — 0:2. Миллер — 4 (бол., Эпплтон, Нидеррайтер), 31:53 — 0:3. Перфетти — 18 (п.в., Коннор), 59:08 — 0:4.

Вратари: Хилл (Шмид, 40:00, 54:32 — 59:08) — Комри.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (5+7+15) — 22 (11+8+3).

Наши: Барбашев (19.43/0/0), Дорофеев (17.11/2/0) — Наместников (14.46/1/+1).

4 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18022 зрителя.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
Читайте также
«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ
Елена Чайковская о Гран-при Китая: "Я в восторге от наших мужиков!"
Молодежка России готовится к МЧМ. Какими могут быть состав и тренерский штаб
Популярное видео
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Станковен: «В «Каролине» не хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в матче с нами»

«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 18 13 5 26
3 Рейнджерс 18 10 8 21
4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 16 7 9 17
6 Коламбус 15 7 8 14
7 Питтсбург 18 6 12 14
8 Филадельфия 19 4 15 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Тампа-Бэй 17 11 6 24
4 Оттава 18 11 7 23
5 Флорида 18 9 9 20
6 Баффало 17 8 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Детройт 18 7 11 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 19 12 7 28
2 Даллас 17 10 7 22
3 Колорадо 18 10 8 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
5 Юта 18 10 8 21
6 Виннипег 18 7 11 17
7 Сент-Луис 17 7 10 16
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 18 12 6 27
2 Вегас 19 12 7 26
3 Анахайм 18 10 8 21
4 Сиэтл 16 9 7 19
5 Калгари 18 8 10 17
6 Сан-Хосе 19 7 12 15
7 Лос-Анджелес 15 5 10 12
8 Ванкувер 19 3 16 7
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 03:00 Торонто – Нью-Джерси 0 : 4
9.11 03:00 Виннипег – Тампа-Бэй 4 : 3
9.11 03:00 Калгари – Филадельфия 4 : 3 ОТ
9.11 04:00 Анахайм – Питтсбург 5 : 2
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости