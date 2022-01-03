«Вегас» проиграл «Виннипегу». Дадонов забросил одну шайбу

«Виннипег» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Кайл Коннор.

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгенй Дадонов отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (2:0, 0:2, 2:2, 0:1)

Голы: Амадио — 3 (Колесар, Уайтклауд), 13:05 — 1:0. Дадонов — 9 (Амадио, Хауден), 16:59 — 2:0. Харкинс — 3 (Диллон), 22:19 — 2:1. Рейхел — 1, 22:39 — 2:2. Штястны — 8 (Моррисси, Демело), 42:28 — 2:3. Копп — 8 (бол., Коннор, Шайфли), 44:16 — 2:4. Янмарк — 5 (Уайтклауд, Макнэбб), 53:37 — 3:4. Янмарк — 6 (Руа, Теодор), 59:51 — 4:4. Коннор — 19, 62:39 — 4:5.

Вратари: Броссуа (58:22 — 59:51) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 46 (22+14+9+1) — 37 (10+11+12+4).

Наши: Дадонов (15.49/3/0) — -.

2 января. Парадайс. T-Mobile Arena.