Гол Айкела в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.
В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун и Джек Айкел, у «Джетс» шайба на счету Адама Лаури.
После этого матча «Вегас» с 16 очками занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 11 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Лаури — 2 (Пионк, Бэррон), 40:13 — 0:1. Стоун — 3 (Айкел), 47:13 — 1:1. Айкел — 4 (Теодор, Стоун), 64:53 — 2:1.
Вратари: Хилл — Хеллибак (54:54 — 55:12).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 48 (18+15+14+1) — 24 (4+4+12+4).
Наши: — .
31 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17824 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|2
|Рейнджерс
|10
|5
|5
|12
|3
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|4
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|5
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|6
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Чикаго
|9
|4
|5
|10
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|31.10
|02:00
|
Чикаго – Миннесота
|3 : 4 Б
|31.10
|03:00
|
Анахайм – Торонто
|4 : 3 ОТ
|31.10
|03:00
|
Аризона – Рейнджерс
|2 : 3
|31.10
|03:00
|
Вегас – Виннипег
|2 : 1 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|10
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66