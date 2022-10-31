Гол Айкела в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун и Джек Айкел, у «Джетс» шайба на счету Адама Лаури.

После этого матча «Вегас» с 16 очками занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 11 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лаури — 2 (Пионк, Бэррон), 40:13 — 0:1. Стоун — 3 (Айкел), 47:13 — 1:1. Айкел — 4 (Теодор, Стоун), 64:53 — 2:1.

Вратари: Хилл — Хеллибак (54:54 — 55:12).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 48 (18+15+14+1) — 24 (4+4+12+4).

Наши: — .

31 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17824 зрителя.