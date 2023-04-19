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«Виннипег» начал с победы серию с «Вегасом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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19 апреля. «Вегас» — «Виннипег» — 1:5.
Фото USA Today Sports

«Виннипег» переиграл «Вегас» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:1.

В составе «Голден Найтс» голевой передачей отметился российский нападающий Иван Барбашев. Форвард «Джетс» Владислав Наместников также сделал одну голевую передачу.

Второй матч в серии состоится 21 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Первый матч

«Вегас» — «Виннипег» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Коннор — 1 (Дюбуа, Моррисси), 21:24 — 0:1. Дюбуа — 1 (Уилер), 22:26 — 0:2. Карлссон — 1 (Барбашев, Маршессо), 35:49 — 1:2. Уилер — 1 (Нидеррайтер, Шмидт), 43:53 — 1:3. Лаури — 1 (п.в., Уилер, Пионк), 58:39 — 1:4. Лаури — 2 (бол., Нидеррайтер, Наместников), 59:41 — 1:5.

Вратари: Броссуа — Хеллибак.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 17 (8+7+2) — 31 (14+7+10).

Наши: Барбашев (16.21/0/0) — Наместников (14.18/0/0).

19 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18006 зрителей.
Счет в серии: 0-1

Владислав Наместников
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
12
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
1 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Каролина - Айлендерс
0 - 0
1 - 0
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23.04
24.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
19.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 5
19.04 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 7
19.04 04:30
Вегас – Виннипег
 1 : 5
19.04 05:00
Колорадо – Сиэтл
 1 : 3
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Вратари (КН)
И О
Анже Копитар

Анже Копитар

Лос-Анджелес

 1 4
Адам Фокс

Адам Фокс

Рейнджерс

 1 4
Кори Перри

Кори Перри

Тампа-Бэй

 1 3
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 1 2
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 1 2
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 1 2
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 1 1.00
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