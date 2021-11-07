«Вегас» вернул Мироманова в основной состав
7 ноября, 23:43
Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов вновь возвращен в основной состав клуба, сообщает пресс-служба команды.
Всего россиянин в этом сезоне сыграл в трех матчах НХЛ, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1», после чего был отправлен в фарм-клуб.
Выступая за «Хендерсон» в АХЛ, Мироманов провел семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».
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