«Вегас» вернул Мироманова в основной состав

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов вновь возвращен в основной состав клуба, сообщает пресс-служба команды.

Всего россиянин в этом сезоне сыграл в трех матчах НХЛ, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1», после чего был отправлен в фарм-клуб.

Выступая за «Хендерсон» в АХЛ, Мироманов провел семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».