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«Вегас» вернул Мироманова в основной состав

7 ноября, 23:43
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Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов вновь возвращен в основной состав клуба, сообщает пресс-служба команды.

Всего россиянин в этом сезоне сыграл в трех матчах НХЛ, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1», после чего был отправлен в фарм-клуб.

Выступая за «Хендерсон» в АХЛ, Мироманов провел семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».

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Иван Шитик все материалы автора
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