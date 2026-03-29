«Вегас» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у гостей отличились Энтони Бовилье, Хендрикс Лапьер, Дилан Строум и Джастин Сурдиф. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

У хозяев забили Джек Айкел, Расмус Андерссон, Ник Дауд и Митч Марнер. Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал голевой пас.

Победный бросок в серии буллитов на счету нападающего «Вашингтона» Дилана Строума.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 83 очками в 74 матчах. «Вегас» с 80 очками в 74 играх идет на 7-й строчке «Запада».