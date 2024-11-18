«Вегас» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» на выезде победил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

После этого матча «Вашингтон» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».