«Вегас» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)
«Вегас» сыграет с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на ледовой арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, штат Невада (США) и начнется в 6.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Вегас» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
«Голден Найтс» набрали 34 очка и возглавляют Западную конференцию. «Кэпиталз» с 26 баллами располагаются на 7-й строчке Восточной конференции.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|18
|8
|10
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|22
|7
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|3.12
|00:30
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|- : -
|3.12
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|- : -
|3.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|3.12
|03:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|3.12
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|- : -
|3.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|- : -
|3.12
|03:00
|
Каролина – Баффало
|- : -
|3.12
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|3.12
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|3.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|3.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87