«Вегас» сыграет с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на ледовой арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, штат Невада (США) и начнется в 6.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вегас» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Голден Найтс» набрали 34 очка и возглавляют Западную конференцию. «Кэпиталз» с 26 баллами располагаются на 7-й строчке Восточной конференции.

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