«Вашингтон» победил «Вегас» по буллитам, Овечкин сделал голевой пас
«Вашингтон» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
В основное время у гостей забили Энтони Бовилье, Хендрикс Лапьер, Дилан Строум и Джастин Сурдиф. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
У гостей отличились Джек Айкел, Расмус Андерссон, Ник Дауд и Митч Марнер. Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал голевой пас.
«Вашингтон» выиграл серию буллитов со счетом 1:0, единственная шайба на счету Дилана Строума.
«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд, команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 83 очками в 74 матчах. «Вегас» с 80 очками в 74 играх идет на 7-й строчке «Запада».
«Вегас» проведет следующий матч 31 марта дома против «Ванкувера», «Вашингтон» 1 апреля примет на своей площадке «Филадельфию».
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|2
|8
|4
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|7
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|5
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|7
|3
|4
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|6
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|7
|3
|4
|7
|7
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|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|6
|1
|5
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Юта
|7
|5
|2
|10
|2
|Виннипег
|6
|4
|2
|9
|3
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|4
|Миннесота
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Эдмонтон
|6
|5
|1
|11
|3
|Сиэтл
|7
|5
|2
|10
|4
|Анахайм
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|6
|3
|3
|6
|6
|Ванкувер
|8
|2
|6
|4
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
|15.10
|02:30
|Вашингтон – Монреаль
|5 : 4
|15.10
|04:30
|Колорадо – Даллас
|2 : 3 Б