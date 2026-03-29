«Вашингтон» победил «Вегас» по буллитам, Овечкин сделал голевой пас

«Вашингтон» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у гостей забили Энтони Бовилье, Хендрикс Лапьер, Дилан Строум и Джастин Сурдиф. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

У гостей отличились Джек Айкел, Расмус Андерссон, Ник Дауд и Митч Марнер. Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал голевой пас.

«Вашингтон» выиграл серию буллитов со счетом 1:0, единственная шайба на счету Дилана Строума.

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд, команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 83 очками в 74 матчах. «Вегас» с 80 очками в 74 играх идет на 7-й строчке «Запада».

«Вегас» проведет следующий матч 31 марта дома против «Ванкувера», «Вашингтон» 1 апреля примет на своей площадке «Филадельфию».