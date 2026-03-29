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«Вашингтон» победил «Вегас» по буллитам, Овечкин сделал голевой пас

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у гостей забили Энтони Бовилье, Хендрикс Лапьер, Дилан Строум и Джастин Сурдиф. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

У гостей отличились Джек Айкел, Расмус Андерссон, Ник Дауд и Митч Марнер. Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал голевой пас.

«Вашингтон» выиграл серию буллитов со счетом 1:0, единственная шайба на счету Дилана Строума.

Нападаюший &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин в&nbsp;матче с &laquo;Вегасом&raquo; (5:4 Б).Удивительный матч «Вашингтона»: пропустил два гола в большинстве (!) за 25 секунд, но все же вырвал победу

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд, команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 83 очками в 74 матчах. «Вегас» с 80 очками в 74 играх идет на 7-й строчке «Запада».

«Вегас» проведет следующий матч 31 марта дома против «Ванкувера», «Вашингтон» 1 апреля примет на своей площадке «Филадельфию».

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 марта, 05:30. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Вашингтон
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Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 8 6 2 12
3 Вашингтон 7 4 3 8
4 Питтсбург 7 3 4 7
5 Айлендерс 6 3 3 6
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 8 0 8 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 5 2 10
2 Оттава 7 5 2 10
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Флорида 7 3 4 8
5 Торонто 7 3 4 7
6 Баффало 7 3 4 7
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 6 1 5 4
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 7 5 2 10
2 Виннипег 6 4 2 9
3 Колорадо 7 4 3 9
4 Миннесота 7 4 3 9
5 Сент-Луис 6 3 3 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 6 2 4 6
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Эдмонтон 6 5 1 11
3 Сиэтл 7 5 2 10
4 Анахайм 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 6 3 3 6
6 Ванкувер 8 2 6 4
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 6 1 5 2
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15.10 02:30 Вашингтон – Монреаль 5 : 4
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