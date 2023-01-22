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Сегодня, 08:33

«Вегас» победил «Вашингтон», Овечкин не играл из-за травмы

Руслан Минаев
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«Вегас» дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе «Годен Найтс» забивали Алек Мартинес, Николас Рой, Майк Амадио, Байрон Фроес, Пол Коттер (дубль). У «Кэпиталс» шайбы на счету Ти Джея Оши и Маркуса Йоханссона.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы нижней части тела, как сообщила пресс-служба клуба.

«Вегас» с 60 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Вашингтон» с 56 очками — на 7-й строчке Востока.

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«Вегас» — «Вашингтон» — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Голы: Мартинес — 1 (Стивенсон, Пьетранджело), 2:17 — 1:0. Руа — 9 (Маршессо, Мартинес), 7:36 — 2:0. Амадио — 7 (Стивенсон), 22:15 — 3:0. Фрейз — 1 (Рендбьерг, Пьетранджело), 32:04 — 4:0. Коттер — 7 (Руа), 33:38 — 5:0. Оши — 10 (Густафссон, Строум), 38:20 — 5:1. Коттер — 8 (Руа, Колесар), 43:59 — 6:1. Юханссон — 12 (ван Римсдайк, Кузнецов), 50:41 — 6:2.

Вратари: Томпсон — Кемпер (Линдгрен, 32:04).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+11+6) — 21 (6+8+7).

Наши: — - Алексеев (16.31/1/-3), Кузнецов (15.40/3/0), Орлов (22.07/0/-3).

22 января. Парадайс. T-Mobile Arena.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 48 23 25 51
7 Филадельфия 47 20 27 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 47 28 19 64
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 48 23 25 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 48 28 20 63
2 Виннипег 47 30 17 61
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 46 14 32 33
8 Чикаго 44 14 30 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 60
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4 Лос-Анджелес 48 25 23 56
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 47 14 33 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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Даллас – Аризона
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