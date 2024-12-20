«Вегас» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Ванкувер» — 3:1.

В составе хозяев отличились Алекс Пьетранжело, Уильям Карлссон и Бретт Хауден, Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «+1». У гостей шайбу забросил Тедди Блюгер, который открыл счет.