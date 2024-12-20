«Вегас» дома победил «Ванкувер»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Алекс Пьетранжело, Уильям Карлссон и Бретт Хауден, Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «+1». У гостей шайбу забросил Тедди Блюгер, который открыл счет.

После этого матча «Вегас» с 45 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 38 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Блюгерс — 5 (Шервуд, Хейнен), 8:15 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Теодор, Стоун), 37:35 — 1:1. Карлссон — 6 (Хауден), 43:44 — 2:1. Хауден — 12 (п.в., Хэнифин), 59:10 — 3:1.

Вратари: Хилл — Ланкинен (58:51 — 59:10).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (5+9+8) — 20 (11+2+7).

Наши: Дорофеев (19.31/3/+1) — -.

20 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17779 зрителей.