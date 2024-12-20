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Сегодня, 08:25

«Вегас» дома победил «Ванкувер»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Алекс Пьетранжело, Уильям Карлссон и Бретт Хауден, Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «+1». У гостей шайбу забросил Тедди Блюгер, который открыл счет.

После этого матча «Вегас» с 45 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 38 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Блюгерс — 5 (Шервуд, Хейнен), 8:15 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Теодор, Стоун), 37:35 — 1:1. Карлссон — 6 (Хауден), 43:44 — 2:1. Хауден — 12 (п.в., Хэнифин), 59:10 — 3:1.

Вратари: Хилл — Ланкинен (58:51 — 59:10).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (5+9+8) — 20 (11+2+7).

Наши: Дорофеев (19.31/3/+1) — -.

20 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17779 зрителей.

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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вегас Голден Найтс
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4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
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2 Флорида 33 20 13 42
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4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
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6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
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1 Вегас 32 21 11 45
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