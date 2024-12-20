«Вегас» дома победил «Ванкувер»
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1.
В составе хозяев отличились Алекс Пьетранжело, Уильям Карлссон и Бретт Хауден, Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «+1». У гостей шайбу забросил Тедди Блюгер, который открыл счет.
После этого матча «Вегас» с 45 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ванкувер» с 38 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Блюгерс — 5 (Шервуд, Хейнен), 8:15 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Теодор, Стоун), 37:35 — 1:1. Карлссон — 6 (Хауден), 43:44 — 2:1. Хауден — 12 (п.в., Хэнифин), 59:10 — 3:1.
Вратари: Хилл — Ланкинен (58:51 — 59:10).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (5+9+8) — 20 (11+2+7).
Наши: Дорофеев (19.31/3/+1) — -.
20 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17779 зрителей.
|Столичный дивизион
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|21
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|8
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|11
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|И
|В
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|О
|1
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|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
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|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|3 : 1
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|3 : 2 ОТ
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|2 : 3 ОТ
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|3 : 1
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 4