«Ванкувер» прервал победную серию «Вегаса»

Читать «СЭ» в

«Ванкувер» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Кэнакс» прервали неудачную серию из трех поражений. «Голден Найтс» проиграли после пяти поражений кряду.

Российские игроки Евгений Дадонов и Василий Подколзин сыграли, но результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Ванкувер» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Айкел — 10 (Стивенсон, Макнэбб), 12:02 — 1:0. Хорват — 28 (бол., Экман-Ларссон, Петтерссон), 16:38 — 1:1. Ричардсон — 3 (Дикинсон, Гарлэнд), 16:55 — 1:2. Пирсон — 14 (Петтерссон, Миллер), 31:40 — 1:3. Петтерссон — 23 (Экман-Ларссон, Миллер), 36:03 — 1:4. Петтерссон — 24 (бол., Чейссон), 41:11 — 1:5.

Вратари: Ленер — Демко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (8+10+16) — 31 (14+9+8).

Наши: Дадонов (17.07/2/0) — Подколзин (14.29/2/-1).

7 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18113 зрителей.