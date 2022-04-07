«Ванкувер» прервал победную серию «Вегаса»
«Ванкувер» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Кэнакс» прервали неудачную серию из трех поражений. «Голден Найтс» проиграли после пяти поражений кряду.
Российские игроки Евгений Дадонов и Василий Подколзин сыграли, но результативными действиями не отметились.
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«Вегас» — «Ванкувер» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы: Айкел — 10 (Стивенсон, Макнэбб), 12:02 — 1:0. Хорват — 28 (бол., Экман-Ларссон, Петтерссон), 16:38 — 1:1. Ричардсон — 3 (Дикинсон, Гарлэнд), 16:55 — 1:2. Пирсон — 14 (Петтерссон, Миллер), 31:40 — 1:3. Петтерссон — 23 (Экман-Ларссон, Миллер), 36:03 — 1:4. Петтерссон — 24 (бол., Чейссон), 41:11 — 1:5.
Вратари: Ленер — Демко.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (8+10+16) — 31 (14+9+8).
Наши: Дадонов (17.07/2/0) — Подколзин (14.29/2/-1).
7 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18113 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|70
|42
|28
|93
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
|7.04
|02:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 3
|7.04
|02:30
|
Виннипег – Детройт
|1 : 3
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|2 : 4
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16