«Вегас» в овертайме победил «Миннесоту», Капризов очков не набрал

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Миннесоту» со счетом 5:4.

Дубль и победная шайба у Макса Пачиоретти. В составе «Миннесоты» дубль также оформил Маркус Фолиньо.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 23 минуты и 19 секунд. Он нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности «минус 1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (0:0, 2:4, 2:0, 1:0)

Голы: Гласс — 3 (бол., Стоун, Теодор), 27:09 — 1:0. Гринуэй — 3, 28:51 — 1:1. Фолиньо — 5 (Бродин), 29:57 — 1:2. Пачиоретти — 9 (бол., Стоун, Стивенсон), 33:41 — 2:2. Бонино — 2 (Штурм, Фолиньо), 37:53 — 2:3. Фолиньо — 6 (Паризе, Бродин), 38:12 — 2:4. Хэг — 2 (Стоун, Уайтклауд), 52:40 — 3:4. Так — 8 (Стоун, Пачиоретти), 59:18 — 4:4. Пачиоретти — 10 (Стоун), 62:00 — 5:4.

Вратари: Флери (58:32 — 59:18) — Тэлбот.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 39 (12+15+11+1) — 30 (11+16+3+0).

Наши: — - Капризов (23.19/3/-1).

2 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.