«Вегас» в овертайме обыграл «Нэшвилл»
28 ноября 2019, 06:43
«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). Победную шайбу забросил Пол Штястны.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вегас» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Голы: Стоун — 11 (Пачоретти), 7:33 — 0:1. Смит — 11 (Шмидт), 26:22 — 0:2. Гранлунд — 4 (Йоси, Дюшен), 27:01 — 1:2. Эллис — 4 (Йоси, Джохансен), 31:25 — 2:2. Дюшен — 7 (Гранлунд, Гримальди), 41:23 — 3:2. Пачоретти — 9 (Стоун, Смит), 59:59 — 3:3. Штястны — 8 (Шмидт), 61:52 — 3:4.
Вратари: Сарос — Суббан (58:26 — 58:36, 59:00 — 59:59).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (12+10+12+0) — 30 (8+9+11+2).
28 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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