НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вегас» в овертайме обыграл «Нэшвилл»

28 ноября 2019, 06:43

«Нэшвилл» в овертайме проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). Победную шайбу забросил Пол Штястны.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вегас» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Стоун — 11 (Пачоретти), 7:33 — 0:1. Смит — 11 (Шмидт), 26:22 — 0:2. Гранлунд — 4 (Йоси, Дюшен), 27:01 — 1:2. Эллис — 4 (Йоси, Джохансен), 31:25 — 2:2. Дюшен — 7 (Гранлунд, Гримальди), 41:23 — 3:2. Пачоретти — 9 (Стоун, Смит), 59:59 — 3:3. Штястны — 8 (Шмидт), 61:52 — 3:4.

Вратари: Сарос — Суббан (58:26 — 58:36, 59:00 — 59:59).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (12+10+12+0) — 30 (8+9+11+2).

28 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир