«Вегас» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» дома проиграл «Вегасу» (2:3 ОТ) в контрольном матче. Победную шайбу в овертайме забросил форвард Джонатан Маршессо.

НХЛ. Контрольные матчи

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Браун — 1 (бол., Даути, Лизотт), 39:15 — 1:0. Лизотт — 1 (Тоффоли, Уокер), 47:24 — 2:0. Маккензи — 1, 54:06 — 2:1. Стоун — 1 (Маршессо, Энгелланд), 55:00 — 2:2. Маршессо — 1 (Икин), 61:04 — 2:3.

Вратари: Куик — Данск.

Броски: 38 (11+13+14+0) — 26 (9+10+6+1).

Наши: — - -.

20 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.

CALL IT A COMEBACK pic.twitter.com/0LczXzGuLu — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 20, 2019

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