«Вегас» победил «Торонто» в овертайме, Дорофеев забил два гола, у Барбашева один пас

«Вегас» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

У хозяев две шайбы забросил Павел Дорофеев. Россиянин в сезоне-2025/26 набрал 35 (19+16) очков в 46 матчах. Результативный пас сделал Иван Барбашев, на счету которого 33 (12+21) очка в 46 играх. Голом и тремя результативными передачами отметился Джек Айкел.

У гостей 2 (1+1) очка набрали Вильям Нюландер и Джон Таварес, по два голевых паса сделали Мэттью Низ и Матиас Маччелли.

В третьем периоде Дорофеев оформил хет-трик, но гол не был засчитан после челленджа.

«Голден Найтс» одержали шестую победу подряд. «Вегас» набрал 58 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. У «Торонто» 54 очка и 9-я строчка в таблице «Восток».