«Вегас» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» на своем льду одержал победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Вегас» набрал 92 очка и занимает 3-е место в Западной конференции, «Тампа» идет 5-й на «Востоке» с 85 баллами.