Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

24 марта, 05:48

«Вегас» обыграл «Тампу», Самсонов отразил 35 бросков

Сергей Разин
корреспондент

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Тампу» со счетом 4:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Томаш Гертл, Джек Айкел и Николас Хейг, вратарь Илья Самсонов отразил 35 бросков из 37. У «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол и Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.

В текущем сезоне Кучеров провел 66 матчей, в которых набрал 98 (30+68) очков.

После этого матча «Вегас» с 92 очками занимает третье место в Западной конференции, «Тампа» с 85 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Руа — 11 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 11:02 — 1:0. Гертл — 31 (Смит), 13:33 — 2:0. Айкел — 23 (Уайтклауд), 19:13 — 3:0. Пол — 21 (Гонсалвес, Раддиш), 37:38 — 3:1. Хэг — 5 (п.в., Пьетранджело, Хауден), 57:18 — 4:1. Кучеров — 30 (бол., Хедман, Хагель), 59:55 — 4:2.

Вратари: Самсонов — Василевский (56:59 — 57:18, 58:37 — 59:11, 59:16 — 59:55).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (13+8+9) — 37 (13+15+9).

Наши: Барбашев (14.34/2/-1), Дорофеев (15.42/3/+1) — Кучеров (22.09/6/-2).

24 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 17906 зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Archon

    А нехер было Тампе столько удаляться! )

    24.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Господи прости,ну и дичь..Вот прямо так "нагнуть" и написано?

    24.03.2025

  • Atoms

    Вчера в одном издании заинтересовался фразой: "...две передачи А.Овечкина помогли Вашингтону нагнуть Фрориду.":rofl::rofl::rofl: Сегодня хотел ссылочку сюда кинуть, ан нет...удалили "писатели".

    24.03.2025

  • Atoms

    Время есть еще, может и возьмет.

    24.03.2025

  • Apei

    куч и вся команда никуда не торопятся.

    24.03.2025

  • VeryOldLazy

    Предьявить Коту можно вторую, остальное... команда где то фигуркой занималась)) Вообще, Тампа не хочет брать дивизию) И зря...

    24.03.2025

  • nikola mozaev

    Тампа снова не впечатлила, Никита больше не выдаёт голевые спектакли. Сейчас Кучеров в среднем набирает по очку за игру. Рад за Самсонова, который пришёлся ко двору в Вегасе.

    24.03.2025

  • Алексей Х

    Илья напомнил о себе) , обыграл самого Васю...Ну и такое бывает (иногда). Куча с голом! Успел за 2 секунды до конца матча вонзить в касание))

    24.03.2025

    • «Каролина» на выезде победила «Анахайм»

    Самсонов признан первой звездой матча с «Тампой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости