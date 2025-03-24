«Вегас» обыграл «Тампу», Самсонов отразил 35 бросков
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Тампу» со счетом 4:2.
В составе «Голден Найтс» отличились Николя Руа, Томаш Гертл, Джек Айкел и Николас Хейг, вратарь Илья Самсонов отразил 35 бросков из 37. У «Лайтнинг» шайбы забросили Ник Пол и Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.
В текущем сезоне Кучеров провел 66 матчей, в которых набрал 98 (30+68) очков.
После этого матча «Вегас» с 92 очками занимает третье место в Западной конференции, «Тампа» с 85 очками — на пятой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Голы: Руа — 11 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 11:02 — 1:0. Гертл — 31 (Смит), 13:33 — 2:0. Айкел — 23 (Уайтклауд), 19:13 — 3:0. Пол — 21 (Гонсалвес, Раддиш), 37:38 — 3:1. Хэг — 5 (п.в., Пьетранджело, Хауден), 57:18 — 4:1. Кучеров — 30 (бол., Хедман, Хагель), 59:55 — 4:2.
Вратари: Самсонов — Василевский (56:59 — 57:18, 58:37 — 59:11, 59:16 — 59:55).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (13+8+9) — 37 (13+15+9).
Наши: Барбашев (14.34/2/-1), Дорофеев (15.42/3/+1) — Кучеров (22.09/6/-2).
24 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 17906 зрителей.
