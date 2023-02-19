«Тампа» в гостях проиграла «Вегасу»

«Вегас» обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

В составе победителей отметились Бретт Хауден, Джонатан Маршессо, оформивший дубль, Ши Теодор и Николя Руа. У гостей по шайбе забили Владислав Наместников, Стивен Стэмкос, Кори Перри и Пьер-Эдуар Белльмар.

«Вегас» занимает место 2-е на «Западе», набрав 70 очков. «Тампа» (73) идет на строчке 6-й на «Востоке».

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«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (4:2, 0:1, 1:1)

Голы: Наместников — 6 (Перри, Сергачев), 6:10 — 0:1. Хауден — 3 (Колесар, Пьетранджело), 6:17 — 1:1. Стэмкос — 25 (бол., Хедман, Кучеров), 6:57 — 1:2. Маршессо — 16 (Коттер, Теодор), 8:17 — 2:2. Теодор — 6 (Смит, Карлссон), 14:20 — 3:2. Маршессо — 17 (Теодор, Смит), 17:46 — 4:2. Перри — 11 (Хедман), 24:29 — 4:3. Руа — 11 (п.в.), 58:51 — 5:3. Белльмар — 4 (Сергачев), 59:49 — 5:4.

Вратари: Хилл — Василевский (58:40 — 58:51, 59:49).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (10+10+6) — 24 (10+9+5).

Наши: — - Кучеров (20.29/3/-3), Наместников (8.39/1/+2), Сергачев (23.43/2/+1).

19 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.