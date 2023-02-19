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Сегодня, 09:14

«Тампа» в гостях проиграла «Вегасу»

Виктория Кравченко
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«Тампа» в гостях проиграла «Вегасу».
Фото USA Today Sports

«Вегас» обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

В составе победителей отметились Бретт Хауден, Джонатан Маршессо, оформивший дубль, Ши Теодор и Николя Руа. У гостей по шайбе забили Владислав Наместников, Стивен Стэмкос, Кори Перри и Пьер-Эдуар Белльмар.

«Вегас» занимает место 2-е на «Западе», набрав 70 очков. «Тампа» (73) идет на строчке 6-й на «Востоке».

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«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (4:2, 0:1, 1:1)

Голы: Наместников — 6 (Перри, Сергачев), 6:10 — 0:1. Хауден — 3 (Колесар, Пьетранджело), 6:17 — 1:1. Стэмкос — 25 (бол., Хедман, Кучеров), 6:57 — 1:2. Маршессо — 16 (Коттер, Теодор), 8:17 — 2:2. Теодор — 6 (Смит, Карлссон), 14:20 — 3:2. Маршессо — 17 (Теодор, Смит), 17:46 — 4:2. Перри — 11 (Хедман), 24:29 — 4:3. Руа — 11 (п.в.), 58:51 — 5:3. Белльмар — 4 (Сергачев), 59:49 — 5:4.

Вратари: Хилл — Василевский (58:40 — 58:51, 59:49).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (10+10+6) — 24 (10+9+5).

Наши: — - Кучеров (20.29/3/-3), Наместников (8.39/1/+2), Сергачев (23.43/2/+1).

19 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 55 36 19 77
3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 56 18 38 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 55 42 13 89
2 Торонто 56 34 22 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Детройт 55 26 29 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 56 19 37 47
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 56 26 30 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
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24.02
19.02 01:00
Бостон – Айлендерс
6 : 2
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 5
19.02 02:00
Даллас – Коламбус
 1 : 4
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 5 : 1
19.02 04:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 1
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 6 : 2
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 5 : 4
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 6 : 5 Б
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 2 : 4
19.02 06:30
Сиэтл – Детройт
 4 : 2
19.02 22:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
19.02 22:00
Оттава – Сент-Луис
 - : -
19.02 23:00
Колорадо – Эдмонтон
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 79
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 55 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 35 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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