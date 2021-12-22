«Тампа» обыграла «Вегас» на выезде, Сергачев сделал голевой пас
«Тампа» на выезде обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Автором победной шайбы стал нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, он реализовал большинство в середине третьего периода.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал результативную передачу в начале первого периода и набрал 150-е очко в НХЛ. Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов пропустил встречу, хоккеист попал в ковид-протокол.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Фортье — 1 (Сергачев), 6:05 — 0:1. Стоун — 5 (бол., Пачиоретти, Теодор), 9:26 — 1:1. Стоун — 6 (Стивенсон), 21:41 — 2:1. Руа — 6 (Теодор, Уайтклауд), 28:10 — 3:1. Белльмар — 3 (Перри, Марун), 37:07 — 3:2. Чирелли — 9 (Киллорн, Богосян), 37:50 — 3:3. Стэмкос — 14 (бол., Хедман, Палат), 50:13 — 3:4.
Вратари: Броссуа (58:12) — Василевский (Эллиотт, 5:36, Василевский, 5:39).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 39 (17+11+11) — 19 (5+8+6).
Наши: Мироманов (8.19/2/0) — Сергачев (21.35/1/+1).
22 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18217 зрителей.
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