«Вегас» стал первой командой за 15 лет, забившей пять или более голов в стартовых двух матчах финала Кубка Стэнли

«Вегас» во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» (7:2).

При этом в первой игре «Голден Найтс» победил со счетом 5:2. Таким образом, «Вегас» стал первой командой за 15 лет, забившей 5 или более голов в стартовых двух матчах финальной серии. Последний раз такое удавалось «Каролине» в 2006 году.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.