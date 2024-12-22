«Вегас» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» одержал победу над «Сиэтлом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

У «Голден Найтс» отличились Киган Колесар, Бретт Хауден, Николас Хаг, Вильям Карлссон, Ноа Ханифин и Марк Стоун.

В составе «Кракен» шайбы забросили Винс Данн и Джейден Шварц.

«Вегас» занимает 2-е место в Западной конференции с 47 очками, «Сиэтл» расположился на 12-й строчке с 32 очками.