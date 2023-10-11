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Сегодня, 03:00

«Вегас» — «Сиэтл»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Сиэтл» начнется в 05.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Брендан Бриссон.
Брендан Бриссон.
Фото USA Today Sports

11 октября «Вегас» дома на «Ти-Мобайл Арене» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024 против «Сиэтла». Игра пройдет в городе Парадайс (штат Невада, США), начало — в 05.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча «Вегас» — «Сиэтл» в прямом эфире покажут в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события встречи НХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

За «Голден Найтс» выступают российские защитники Даниил Мироманов, Даниил Чайка, а также нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

В прошлом сезоне «Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Команда победила «Флориду» в финальной серии (4-1).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сиэтл Кракен
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