«Вегас» — «Сиэтл»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Сиэтл» начнется в 05.30
11 октября «Вегас» дома на «Ти-Мобайл Арене» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024 против «Сиэтла». Игра пройдет в городе Парадайс (штат Невада, США), начало — в 05.30 по московскому времени.
Видеотрансляцию матча «Вегас» — «Сиэтл» в прямом эфире покажут в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события встречи НХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».
За «Голден Найтс» выступают российские защитники Даниил Мироманов, Даниил Чайка, а также нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.
В прошлом сезоне «Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Команда победила «Флориду» в финальной серии (4-1).
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|3
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|8
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
Новости