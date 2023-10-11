Гол Барбашева помог «Вегасу» победить «Сиэтл»
«Вегас» на своем льду обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Это первая игра в сезоне-2023/24 для обеих команд.
Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев во втором периоде забил третий гол команды. Он провел на льду 15 минут 39 секунд при показателе полезности «+1».
Также за «Вегас» забили Чендлер Стивенсон, Джонатан Маршессо и Джек Айкел. У «Сиэтла» отличился Джаред Макканн.
«Вегас» проведет следующий матч 13 октября против «Сан-Хосе», а «Кракен» в этот же лень сыграет с «Нэшвиллом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сиэтл» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Стивенсон — 1 (Хауден, Стоун), 7:16 — 1:0. Маршессо — 1, 14:57 — 2:0. Барбашев — 1 (Макнэбб), 21:20 — 3:0. Маккэн — 1 (Эберле), 28:19 — 3:1. Айкел — 1 (п.в., Стоун, Стивенсон), 58:45 — 4:1.
Вратари: Хилл — Грубауэр (58:22 — 58:45).
Штраф: 11 — 8.
Броски: 28 (10+11+7) — 33 (13+10+10).
Наши: Барбашев (15.39/3/0) — -.
11 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|3
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|8
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Чикаго
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 4
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|И
|О
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|1
|1
|И
|КН
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Петр Мразек
Чикаго
|1
|2.00
|
|
Йонас Йоханссон
Тампа-Бэй
|1
|3.00