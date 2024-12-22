«Вегас» переиграл «Сиэтл», Самсонов сделал 21 сэйв

«Вегас» на своем льду выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Авторами голов «Голден Найтс» стали Киган Колесар, Бретт Хауден, Николас Хаг, Вильям Карлссон, Ноа Ханифин и Марк Стоун.

Российский голкипер команды Илья Самсонов отразил 21 из 23 бросков соперников.

За «Кракен» шайбы забросили Винс Данн и Джейден Шварц.

«Вегас» набрал 47 очков в 33 играх и занимает 2-е место в Западной конференции, «Сиэтл» идет 12-м с 32 очками за 35 встреч.