«Вегас» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» и «Сиэтл» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 10 октября и завершилась победой «Голден Найтс» со счетом 4:1.

За «Вегас» забили Чендлер Стивенсон, Джонатан Маршессо, Джек Айкел, а также россиянин Иван Барбашев, который провел на льду 15 минут 39 секунд при показателе полезности «+1». У «Сиэтла» отличился Джаред Макканн.

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