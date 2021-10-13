«Сиэтл» проиграл «Вегасу» в своем первом матче НХЛ

«Вегас» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Это была первая в истории игра «Кракен» в лиге.

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов провел на льду 14 с половиной минут и отметился одним броском по воротам соперника и силовым приемом. Другой российский нападающий, Павел Дорофеев сыграл 4 минуты 7 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сиэтл» — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Голы: Пачиоретти — 1 (Стоун, Стивенсон), 3:10 — 1:0. Маршессо — 1 (Карлссон), 6:36 — 2:0. Пачиоретти — 2 (Хэг, Стоун), 26:43 — 3:0. Донато — 1 (Данн, Донской), 31:32 — 3:1. Маккэн — 1 (Эберле, Шворц), 32:44 — 3:2. Гики — 1 (Лозон), 47:58 — 3:3. Стивенсон — 1 (Стоун, Пачиоретти), 48:33 — 4:3.

Вратари: Ленер — Грубауэр.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (6+17+7) — 31 (9+14+8).

Наши: Дадонов (14.24/1/0), Дорофеев (4.07/0/0).

13 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.