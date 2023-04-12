«Вегас» прервал победную серию «Сиэтла»
«Вегас» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Голден Найтс» прервали пятиматчевую победную серию «Кракен».
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«Вегас» — «Сиэтл» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Амадио — 15 (Смит, Карлссон), 5:37 — 1:0. Гурд — 14 (Бьоркстранд), 9:06 — 1:1. Амадио — 16 (Смит, Карлссон), 22:00 — 2:1. Смит — 25 (Амадио, Хэг), 34:48 — 3:1. Маршессо — 28 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 43:23 — 4:1.
Вратари: Броссуа — Даккорд.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (10+16+11) — 21 (8+9+4).
Наши: Барбашев (17.20/3/0), Дорофеев (14.44/1/0) — -.
12 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18377 зрителей.
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|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
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