«Сиэтл» на выезде обыграл «Вегас», у Бураковски дубль
«Сиэтл» на выезде обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
В составе «Кракен» забивали Райан Донато, Андре Бураковски (дубль) и Джордан Эберли.
У «Голден Найтс» шайбы на счету Николаса Роя и Фила Кессела.
«Сиэтл» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции (27 очков). У «Вегаса» 33 очка и первая строчка на Западе.
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«Вегас» — «Сиэтл» — 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
Голы: Донато — 3 (Ларссон, Гурд), 2:38 — 0:1. Бураковски — 6 (Ларссон, Шварц), 8:00 — 0:2. Руа — 5 (бол., Карлссон, Теодор), 10:46 — 1:2. Кессел — 4 (Теодор), 12:50 — 2:2. Бураковски — 7 (Олексяк, Шульц), 25:20 — 2:3. Эберле — 6 (Бенайерс), 38:46 — 2:4.
Вратари: Хилл — Грубауэр.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (9+7+6) — 28 (9+12+7).
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26 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 18119 зрителей.
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|20
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|10
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|П
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|1
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|22
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|24
|4
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|20
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|11
|21
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|10
|20
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|7
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|7
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|17
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|15
|13
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|
Филадельфия – Питтсбург
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|26.11
|03:30
|
Баффало – Нью-Джерси
|1 : 3
|26.11
|03:30
|
Детройт – Аризона
|4 : 3 Б
|26.11
|03:30
|
Коламбус – Айлендерс
|2 : 3
|26.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|5 : 2
|26.11
|04:00
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Вегас – Сиэтл
|2 : 4
|26.11
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|26.11
|21:00
|
Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|21
|31
|И
|Г
|
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Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
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|20
|15
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|КН
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