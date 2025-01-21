«Вегас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» в серии буллитов уступил «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

«Вегас» с 62 очками располагается на втором месте в таблице Западной конференции, «Сент-Луис» с 50 очками идет на 10-й строчке.