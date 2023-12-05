«Вегас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Вегас» дома проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

За «Блюз» забили Алексей Торопченко и Павел Бучневич. У «Голден Найтс» голом отметился Джек Айкел.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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