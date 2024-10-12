«Вегас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Вегас» дома победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Вегас» одержал две победы в двух матчах на старте сезона. «Сент-Луис» потерпел первое поражение после двух подряд побед.