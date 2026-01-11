«Вегас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев 2 (1+1) очка на счету Митчелла Марнера. У гостей голом и результативным пасом отметился Роберт Томас.

«Вегас» одержал третью победу подряд. «Голден Найтс» набрали 52 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сент-Луис» потерпел третье поражение подряд. «Брюз» с 42 очками — на 14-й строчке.